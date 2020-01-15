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محافظات

شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:05 ص
شخصيات عامة في عزاء
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد عزاء المهندس أحمد الرفاعي، رجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، السابق، حضورًا كثيفًا للقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والحزبية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وذلك بحضور القارئ الكبير الشيخ محمود الخشت، أمين عام نقابة القراء، وقارئ مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. 

وأدى واجب العزاء، اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية الأسبق، واللواء حسام سعدة، مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء أسامة متولى، مدير أمن كفر الشيخ الأسبق، واللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، واللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر.

كما حرص مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالقاهرة، واللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير مساعد كفر الشيخ، على تأدية واجب العزاء وعدد كبير من رؤساء المراكز والمدن، من بينهم اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

توفي رجل الأعمال، المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بكفر الشيخ، أمس عقب رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، وشُيعت جنازته بالأمس بمسقط رأسه بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وسط موكب جنائزي مهيب شارك فيه الآلاف من أهالي القرية وأبناء مركز بيلا والمحافظة.

وُيعد الرفاعي، من أبرز الشخصيات الذين من تولوا منصب الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية النقل بكفر الشيخ، ونائب رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي سابقًا، وساهم في تدشين العديد من المبادرات التي كانت تحرص على محاربة الغلاء، وتخفيض الأسعار.

الراحل المهندس أحمد الرفاعي، هو شقيق المهندس فوزي الرفاعي، البرلماني السابق، وأمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، واللواء الراحل علي الرفاعي، عضو مجلس النواب الأسبق، والمهندس إبراهيم الرفاعي، والمهندس محمد الرفاعي، عضوي مجلس محلي المحافظة بكفر الشيخ سابقًا.
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
شخصيات عامة في عزاء شقيق أمين مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
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