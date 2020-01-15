مجدي عبدالغني عن أزمة عمرو وردة: وراؤها تربص بمنتخب مصر.. فيديو

أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن أحد الأشخاص تربص بمنتخب مصر من خلال إثارة أزمة عمرو وردة، خلال بطولة الأمم الأفريقية الماضية.





وقال "عبدالغني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": وجهة نظري عدم مُعاقبة عمرو وردة على فعل قديم قام به قبل انطلاق المعسكر مع المنتخب.





وتابع أن الحكم على "وردة" كان سريعًا للغاية في الإعلان عن استبعاده من المنتخب خلال البطولة.



