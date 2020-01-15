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أخبار البلد

التحريات تكشف ملابسات احتراق مركب في نهر النيل بالجيزة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات اشتعال النيران في مركب عائم بنهر النيل بالجيزة، حيث تبين أن الحريق نشب بسبب عقب سيجارة. 

واضافت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية المركب المحترق مهجور منذ فترة طويلة ولا يعمل، وأن الحريق نشب في البداية بكمية من المخلفات بجوار المركب ثم امتد لجسم المركب والتهم جزءا منه حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماده دون إصابات أو خسائر في الأرواح

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق في مركب وسط النيل بالجيزة، وانتقلت علي الفور قوات الدفاع المدني مدعمة بالإنقاذ النهري ولنشات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها

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