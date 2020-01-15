بحثا الأزمة الليبية ومفاوضات سد النهضة.. وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.





وتم التباحث خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.





وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.



