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أخبار العالم

تعليق الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:50 ص
مطار الخرطوم
مطار الخرطوم
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رحيم يسري
قامت سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولي، بتمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولي، لمدة 5 ساعات أخرى، اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال محمد المهدي نصر عابدون، مدير إدارة الإعلام بمطار الخرطوم، إن التمديد تم لمزيد من الاحترازات الأمنية ولضمان سلامة الملاحة الجوية.

وأوضح أنه تم من قبل تعليق الرحلات الجوية للمطار لمدة 5 ساعات اعتبارا من الساعة الثالثة من مساء اليوم.

وكان الجيش السوداني أعلن سيطرته على كافة المقرات التي استولى عليها "متمردون" من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، طالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة، عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وأشار النائب العام إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين؛ يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.
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