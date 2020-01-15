صابرين : ندمت على الاتجاه للتمثيل وترك الغناء .. فيديو

قالت الفنانة "صابرين"، إنها في بدايتها الفنية كان تحيي حفلات غنائية وكانت لها فرقة غنائية؛ حتى شاهدها أحد المنتجين ورشحها لتقديم فوازير رمضان بصحبة يحيى الفخرانى وهالة فؤاد.





وأوضحت "صابرين" خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي» ويقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أنها في تلك الفترة أصبحت نجمة بشكل مُفاجئ واستطاعت أن تكسب أموالًا كثيرة؛ منوهة إلى أن الغناء في تلك الفترة، إما في فنادق أو تقديم استعراضات على في الافلام والمسلسلات.





وأكدت "صابرين"، أنها عقب الفوازير تركت الغناء نهائيًا، وقامت بالتركيز الشديد في التمثيل وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات.



