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منوعات

فوتو سيشن بالنار.. أغرب جلسة تصوير لـ عروسين من أمام بركان.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لم تعد صور الزفاف التقليدية تروق للمصورين، بل أصبح كل ما هو جديد ولافت للنظر؛ هو الذي ينبهر به المصورون، حيث أصبح التصوير الفوتوغرافي مجالا للإبداع . 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، صورا لجلسة تصوير على ألسنة اللهب التي اندلعت من بركان ثائر في الفلبين، الأمر الذي اعتقد الجميع أنه أشبه بالخيال أو فيلم سينمائي، إلا أن اللقطة كانت طبيعية . 

وانبهر الجميع من جراءة المصور الفوتوغرافي، راندولف إيفان، الذي نال شهرة واسعة، بعد جلسة التصوير هذه، وكتب عبر حسابه أن الجلسة كانت سريعة ولم تأخذ وقتا طويلا منه . 

وانتشرت صور جلسة التصوير بسرعة شديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الفلبين، وسط انبهار روادها بتفكير المصور و إبداعه في التقاط الصور.
فوتو سيشن بالنار.. أغرب جلسة تصوير لـ عروسين من أمام بركان.. صور
فوتو سيشن بالنار.. أغرب جلسة تصوير لـ عروسين من أمام بركان.. صور
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