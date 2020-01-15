جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور

نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء .





وأطلت درة بفستان ذهبي قصير وعلقت على الصور قائلة :" شكرا لتهاني عيد ميلادي .. شكرا لأنكم جعلتموني أشعر بالحب ، شكرا على رسائلكم من بلاد مختلفة .. شكرا لاصدقائي لانهم حضروا عيد ميلادي".





وظهر في الصور مع درة عدد من نجوم الفن، أبرزهم "يسرا ، بشرى ، دنيا سمير غانم، وزوجها رامي رضوان، عمرو منسي، خالد سليم، خالد الصاوي".



