AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:45 ص
درة
درة
Advertisements
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء .

وأطلت درة بفستان ذهبي قصير وعلقت على الصور قائلة :" شكرا لتهاني عيد ميلادي .. شكرا لأنكم جعلتموني أشعر بالحب ، شكرا على رسائلكم من بلاد مختلفة .. شكرا لاصدقائي لانهم حضروا عيد ميلادي".

وظهر في الصور مع درة عدد من نجوم الفن، أبرزهم "يسرا ، بشرى ، دنيا سمير غانم، وزوجها رامي رضوان، عمرو منسي، خالد سليم، خالد الصاوي".

يشار الى أن آخر أعمال درة، فيلم "يوم وليلة" مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
جعلتموني أشعر بالحب | رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أصلي عن والدي المتوفى ركعتين يوميا؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

صابرين تكشف مقلب رامز جلال .. وكيف انقلب السحر على الساحر

خطة أردوغان لمحاصرة مصر من جميع النواحي القريبة والبعيدة.. فيديو

صابرين: محمد الحلو الكبير بيدخل علينا البيت بـ أسد.. فيديو

قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل

رئيس الملعب التونسي يكشف حقيقة انتقال مبينزا إلى النادي الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي