"ريادة الأعمال وإثبات الذات" ندوة تثقيفية للشباب بمركز الخارجة.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية للشباب بمدينة الخارجة وذلك تحت إشراف النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة.



أكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، عبد الحميد منصور، تنظيم الندوة بمركز شباب الخارجة بمشاركة عدد من شباب الخريجين من مختلف الجنسين وأعضاء الحزب.



وأوضح أن الندوة تثقيفية للشباب تحت عنوان ريادة الأعمال وإثبات الذات، حاضر فيها محمود محروس عبد الوهاب، خبير تنمية بشرية.



أضاف منصور، أن الندوة تأتي في إطار خطة الحزب للتواصل مع الشباب وتكثيف التوعية والتدريب والتثقيف في مختلف المجالات.



يأتي ذلك ضمن أنشطة الحزب التي يتبناها لخدمة التنمية المجتمعية وذلك بكافة قري ومراكز المحافظة .

