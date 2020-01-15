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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:58 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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أسماء عبد الحفيظ
تصدرت الفنانة ريم البارودي تريند جوجل، وذلك بعد ظهورها ؛ فى لقاء في برنامج "واحد مع الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بعدما انهارت من البكاء بمجرد ظهور صورة للراحلة الفنانة ميرنا المهندس.

وينشر صدى البلد مجموعة من الصور التى تبرز أناقة ريم البارودي، والتى حرصت على نشرها فى أغلب المناسبات، على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث جمعت إطلالتها بين الكلاسيك والكاجوال.

إليك 20 صورة تكشف جمال ريم البارودي الطبيعي.


بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي
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