عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 15- 1 – 2020.



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أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 15- 1 – 2020 على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 591 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 690 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



سعر الجنيه الذهب اليوم 5528 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.