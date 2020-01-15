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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 .. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:28 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020، ﺷﺒورة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗكون ﻛﺜﻴفة ﺗﺼﻞ ﻟحد اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑعض اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرًا ﺷديد اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟحد اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟصعيد، وأﻣطار ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟنوبية ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌتدﻟﺔ.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 24
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