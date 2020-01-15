رسالة طمأنة للمصريين.. تعرف على سبب تسمية المناورة قادر 2020..فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: إن السبب لاختيار اسم المناورة التى سيشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، " قادر 2020"، جاء دلالة على أن القوات المسلحة قادرة على حماية الأمن القومى المصرى، وحماية وتأمين الأهداف الاقتصادية سواء فى المياه الإقليمية أو داخل مصر.





وأضاف سمير فرج ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه على أن يمس هذا الوطن، وقادرة على القضاء على جماعات الإرهاب خاصة كل من يحاول أن يمس الوطن.





وتابع أن القوات المسلحة قادرة على تأمين الشعب المصرى، مؤكدًا أن توقيت مناورة قادر 2020 يأتى فى نهاية العام التدريبي، وتزامن مع اشتعال المنطقة خاصة مع دعم بعض الدول لحكومة طرابلس.





وأشار إلى أن المناورة تطمئن الشعب المصرى بأن القوات المسلحة قادرة، كما أن فى الفترة الاخيرة مصر استعرضت عدد من الأسلحة الجديدة التى تمتلكها ودخلت الخدمة فى مختلف فروع وجيوش القوات المسلحة.





وأكد أن المناورة تعطى انطباع وطمأنينة للشعب المصرى، موضحًا أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة يعد إضافة قوية للقوات المسلحة المصرية.