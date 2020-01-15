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أخبار البلد

وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة بمحافظة قنا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفني بمحافظة قنا والذى سيقام خلال الفترة من ٢٧ فبراير و حتى ٣ مارس بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتميزة .

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور خالد العنانى عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة لإقامة هذا المهرجان وذلك طبقا لاستراتيجيات العمل الوطنى الهادف الى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة، مؤكدًا علي أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف الي تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مشيرا الي عدة مشروعات تكاملية مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الآثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر، كما يعمل علي جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضاري مما يساعد علي تنشيط السياحة الثقافية، مثمنًا علي دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات .

وقالت عبد الدايم أن مهرجان قنا يأتى فى اطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢٠ عامًا للثقافة والوعى، ويعد الأول فى قنا إحدى محافظات الصعيد ويجسد إحدى محاور مسارات العمل الثقافى الهادفة الى بناء الانسان واعادة تشكيل الوعى من خلال القوى الناعمة، وأشارت الى قدرة الابداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب ، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى الى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن .

كما اتفق الوزيران على البدء فى الاعداد لتنظيم أول مهرجان فنى بمنطقة تل بسطا بمحافظة الشرقية عقب ختام مهرجان قنا لاستمرار التأكيد على وصول الخدمة الثقافية والمنتج الفنى الى المواطن في جميع محافظات مصر .
وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة بمحافظة قنا
وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة بمحافظة قنا
وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة بمحافظة قنا
وزيرا السياحة والآثار والثقافة يجتمعان لبحث الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة بمحافظة قنا
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