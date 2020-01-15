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رياضة

اتحاد جدة السعودي يواجه آسفي المغربي في البطولة العربية.. اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:29 ص
اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي، نظيره أولمبيك آسفي المغربي، اليوم، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

موعد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية والقناة الناقلة..

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة والربع مساءً، على ملعب "الجوهرة المشعة"، معقل العميد، وتُنقل المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية 1".

وكان اتحاد جدة تأهل إلى دور ربع النهائي، بعدما تغلب على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-1 مجموع اللقائين، بينما صعد آسفي المغربي إلى الدور ذاته بعدما أطاح الترجي التونسي بركلات الترجيح.

ويسعى الاتحاد في مواجهة اليوم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل قبل مباراة الإياب والتي من المقرر إقامتها 12 فبراير الشهر المقبل بالمغرب.
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