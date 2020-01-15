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محافظات

الدقهلية: 720 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 134 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 720 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 82 مليون و804 آلاف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكد انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

من جانبها، قالت زينب الامشاطي، مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ44 (17 ذكور، 27 إناث) على مستوى 12 وحدة محليـة بالمحافظة، ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و413 من الجنسين (5488 ذكور، 5925 إناث).
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