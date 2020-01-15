طائرات المهام المتعددة تستعرض قدراتها أمام الرئيس السيسي

استعرضت الطائرات الجوية التى تعتبر طائرات متعدد المهام طراز 129 من طرازات القتال المنضمة حديثا للقوات الجوية وتشارك للمرة الأولى فى المناورات الجوية.





وطبقا للتهديدات الجوية المنتظرة من خلف جهة المشاهدة ويمين ويسار اقترب طائرات متعدد المهام طراز 129 لتوفير الحماية لطائرات النقل أثناء تنفيذها المهام.





وأمام منطقة الاصطفاف تستعد طائرات القتال من طائرات الجيل الرابع المتقدم استعدادا للاشتراك فى التأمين أعمال طائرات النقل من خلف والجهه اليمين واليسار تشكيل مكون من 2 قسم متعدد المهام بالتتالي لتنفيذ مهمة الحماية الجوية المصاحبة لطائرات النقل.





تحتل المظلات الجوية أماكنها لتوفير الحماية وتقوم طائرات متعددة المهام بتنفيذ مهام القوات الجوية والأهداف الحيوية من أوضاع الاستعداد الأرضي والجوي طبقا للتسليح المتاح وقدرتها على سرعة اعتراض الأراضي المعادية واختراق الخطوط البعيدة.





يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.





وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.





قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.





تعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.





وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.