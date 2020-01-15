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تعليم

جامعة بنها تعلن عن توثيق صفحتها الرسمية وتحذر من الصفحات المزيفة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:11 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن توثيق صفحة الجامعة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بغرض مساعدة منسوبى الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في متابعة الأخبار الرسمية للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد السعيد عزم الجامعة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات والأشخاص التي تنتحل اسم الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع بعدم التعامل مع تلك الصفحات،والسعي إلى الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحة الرسمية الموثقة للجامعة على الرابط التالي: https://www.facebook.com/BenhaUniversity

ووجه السعيد الشكر لفريق عمل المكتب الإعلامى بجامعة بنها على الجهود المبذولة فى توثيق الصفحة الرسمية للجامعة والأداء الإعلامي المتميز للمكتب فى تغطية الفعاليات والأنشطة المختلفة التى تنظمها الجامعة وكلياتها المختلفة.
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