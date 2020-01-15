جامعة بنها تعلن عن توثيق صفحتها الرسمية وتحذر من الصفحات المزيفة

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن توثيق صفحة الجامعة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بغرض مساعدة منسوبى الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في متابعة الأخبار الرسمية للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وأكد السعيد عزم الجامعة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات والأشخاص التي تنتحل اسم الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع بعدم التعامل مع تلك الصفحات،والسعي إلى الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحة الرسمية الموثقة للجامعة على الرابط التالي: https://www.facebook.com/BenhaUniversity



