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رياضة

يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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نور عادل
اثار أحمد بلال، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الجدل من جديد بتصريحاته حول مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد ومستواه مع الفريق الأبيض.

وأكد أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية على أن مروان محسن اذا عاد الي حاسته التهديفية والي مستواه المعهود فإنه سيكون افضل من مصطفى محمد.

وتابع: "مصطفى محمد مهاجم مميز وليس لدي أي مشاكل شخصية معه، ولكنها وجهة نظري الشخصية"، مشيرا إلى أنه يرى مروان محسن أفضل منه إن وصل لحالته الطبيعية.

وكان احمد بلال قد اثار الجدل منذ فترة برهان بـ 200 جنيه بعدم تسجيل مصطفى محمد أي هدف أمام فريق بيراميدز.
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