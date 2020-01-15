القبض على عاطلين سرقا مجمعا استهلاكيا بـالمنتزه شرقي الإسكندرية

تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما "عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقة سيدى بشر بحري بدائرة القسم".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث قاما بالدلوف للفرع المُشار إليه عن طريق كسر القفل الخاص بباب الفرع باستخدام عتلة حديدية، والاستيلاء على المسروقات.وأضافا أنهما تخلصا من القفل بإلقائه بالطريق العام، وإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمنزل أحدهما، وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.