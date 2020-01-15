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حوادث

القبض على عاطلين سرقا مجمعا استهلاكيا بـالمنتزه شرقي الإسكندرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في إلقاء القبض على عاطلين عقب قيامهما بسرقة مجمع استهلاكي بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي المدينة.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من مسئول فرع إحدى الشركات للمجمعات الإستهلاكية كائنة بدائرة القسم، بأنه حال قيامه بفتح باب المجمع تلاحظ له كسر أحد أقفال الأبواب الخارجية، وكسر زجاج فاترينة عرض خلف ذلك الباب، ووجود كسر بدرج مكتب الكاشير، وسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه، وجهاز DVR وشاشة العرض الخاصة به.

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تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما "عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقة سيدى بشر بحري بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث قاما بالدلوف للفرع المُشار إليه عن طريق كسر القفل الخاص بباب الفرع باستخدام عتلة حديدية، والاستيلاء على المسروقات.

وأضافا أنهما تخلصا من القفل بإلقائه بالطريق العام، وإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمنزل أحدهما، وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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