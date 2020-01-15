الفن مفهومه وأنواعه بثقافة حوض الرمال

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الاقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال ندوةعن "الفن ومفهومه" وتحدثت آيات حسن عن مفهوم الفن بشكل عام، وانه"لم يٌكن لفظ الفن مقتصرًا علي نشاط بعينه وانما النشاط النافع بصفة عامة، ويطلق على فن الشعر والنحت والفن التشكيلي والموسيقي والغناء، وكل ما شمل الصناعات والمهنٌ كالنجارة والحدادة والبناء، وأن الفن هبة جاءت لتخدم الإنسانية وكلا إنسان فنان في عمله الذي يتقنه، ودور الثقافك في رعاية الموهوبين والاهتمام بالطفل وتقديم الدعم اللازم لهذه المواهب من أبناء القرية متمثل في قصور الثقافة والمسارح في أنحاء الجمهورية.



كما أقيم عرض فيلم كرتون للأطفال بعنوان "النحل وفوائده"، إلى جانب عرض لمسرح العرائس بعنوان "لا للتفرقة بين الأخوات".



أقام بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "التغذية السليمة للام والطفل" بالوحدة الصحية بقرية حاجر الأقالتة، أوضحت فيها ولاء سباق ورتيبة احمد الطاهر، الإهتمام بإرشادات الاطباء، واهتمام الأم بالتغذية السليمة بالطفل، والرضاعة الطبيعية هي أسلم وأهم طريقة لتغذية الطفل.