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شاهد.. قوات المظلات تستعرض قدراتها أمام الرئيس السيسي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:11 م
قوات المظلات
قوات المظلات
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آيات أحمد
استعرضت قوات المظلات قدراتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، أثناء افتتاحه قاعدة برنيس البحرية جنوب محافظة البحر الاحمر، كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ مجموعة الاشتراكات على اللسان الرملي باتجاه الشمال، ومناطق عمل القوات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث جرى إنشاء قاعدة برنيس لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.
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