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شاهد.. لقطات حية من قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "صدى البلد" لقطات حية من قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، ورافقه خلال الافتتاح ولي العهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.
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