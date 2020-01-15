بعد مباركة الملكة.. شاهد أول ظهور لـ ميجان ماركل في كندا

أجرت دوقة ساسكس ميجان ماركل، زيارة مفاجئة، لمركز للنساء، وذلك عقب وصولها إلى كندا، بعد مباركة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على حياة حفيدها الأمير هاري الاستقلالية الجديدة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت ميجان ماركل لأول مرة في كندا، تاركة منزلها الذي يبلغ تكلفته 14 مليون دولار، لزيارة ملجأ للنساء في أفقر حي بكندا.



وبدت ميجان ماركل سعيدة وهادئة وكانت تضحك مع فريقها الأمني ​​قبل ركوب طائرة مائية إلى البر الرئيسي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادرت دوقة ساسكس القصر الواقع بجانب المحيط بجزيرة فانكوفر الكندية، غرب ولاية كولومبيا البريطانية، دون ابنها آرشي البالغ من العمر 8 أشهر، ولم تظهر معها أي حقائب سفر، حيث أجرت زيارة لـمركز المرأة بفانكوفر لمناقشة القضايا التي تؤثر على النساء في المجتمع".



وفي وقت سابق من أمس، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس عن مهامهما الملكية، وباركت حياتهما "الجديدة الأكثر استقلالية".