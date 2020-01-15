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أخبار العالم

إحالة قضية اختراق وكالة الأنباء الكويتية إلى النيابة العامة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:12 م
اختراق وكالة الأنباء
اختراق وكالة الأنباء الكويتية
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مـيــــــس رضـــا
أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح، إحالة قضية اختراق حساب الوكالة في ”تويتر“ قبل أيام، إلى النيابة العامة للتحقيق، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد عقب الرد الإيرانى على واشنطن.

وقال الشيخ مبارك الصباح في بيان صحفي نقلته الوكالة ذاتها، إن ”الوكالة لن تسمح مطلقا بأي تجاوز أو انحراف أو خطأ يسيء أو يضر بمصداقيتها ولن تتهاون في محاسبة المخطئ مهما كان“، مؤكدا التزام الوكالة بمسؤولياتها الوطنية.

وكانت وكالة ”كونا“ قد نشرت في الـ 8 من الشهر الجاري، تغريدات منسوبة لوزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.

وأعلن وزير الإعلام محمد الجبري في نفس اليوم، عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلين من عدة جهات، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب ”كونا“، عقب ما أثارته الحادثة من استياء ونقد للوكالة.

وأشار البيان الصحفي للشيخ مبارك الصباح، بأنه تم على الفور تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤولية القانونية عن الخطأ الذي تسبب في ذلك.

وأكد أنه تم رفع نتائج التحقيق بقضية التقرير إلى وزير الإعلام محمد الجبري، بعد ما أثاره التقرير من استياء وجدل، دفع الوكالة إلى حذفه عقب الانتقادات التي تعرضت لها.

وكانت مصادر في الأمن السيبراني الدولي، قد أكدت قبل أيام صحة تعرُض حساب ”كونا“ للاختراق، إلا أن الطريقة التي نُفذ فيها الاختراق لا تزال مجهولة؛ لأنها استهدفت حسابا شخصيا على موقع ”تويتر“، وليس منظومة معلوماتية إلكترونية خاصة بجهة حكومية أو رسمية، بحسب تقرير محلي.
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