بالصور.. مباحث تموين القاهرة تضبط مخزن نظارات مجهولة المصدر بعابدين

تمكن ضابط بإدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن تابع لشركة للاستيراد والتصدير الكائنة شارع الشواربي من شارع عبد الخالق ثروت ـ دائرة قسم شرطة عابدين.



وعثر بداخل المخزن علي عدد ( 94000 نظارة أنواع مختلفة ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحــــرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق .