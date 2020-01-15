AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالصور.. مباحث تموين القاهرة تضبط مخزن نظارات مجهولة المصدر بعابدين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
تمكن ضابط بإدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن تابع لشركة للاستيراد والتصدير الكائنة شارع الشواربي من شارع عبد الخالق ثروت ـ دائرة قسم شرطة عابدين.

وعثر بداخل المخزن علي عدد ( 94000 نظارة أنواع مختلفة ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحــــرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق .
بالصور.. مباحث تموين القاهرة تضبط مخزن نظارات مجهولة المصدر بعابدين
بالصور.. مباحث تموين القاهرة تضبط مخزن نظارات مجهولة المصدر بعابدين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد لحظة مداهمة مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة بالساحل.. صور

العثور على محل خمور مغشوشة فى الزاوية الحمراء

العثور على أطنان من السلع الغذائية الفاسدة داخل شركة ومخزن بالمرج والساحل

ضبط صاحب محل لاتجاره فى الهواتف المحمولة مجهولة المصدر بعابدين

إحباط ترويج قطع غيار سيارات مغشوشة بالقاهرة

شاهد..أمن القاهرة تضبط عدادات كهرباء مجهولة المصدر داخل مخزن بالأزبكية

ترشيحاتنا

شاهد..مناورة بالذخيرة الحية للقوات الخاصة البحرية في قاعدة برنيس

جرس إنذار .. أرقام كاسونجو بقميص الزمالك تهدد عرش الفتى الذهبي للأبيض

شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ خلال مناورة قادر 2020

الرئيس السيسى يفتتح قاعدة برنيس العسكرية .. شاهد

رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة: استطعنا صد وتدمير العدائيات على حدودنا الدولية

بعد مباركة الملكة.. شاهد أول ظهور لـ ميجان ماركل في كندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين