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توك شو

السيسى يشهد تدريبا بحريا ضمن فعاليات مناورة قادر 2020.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:18 م
السيسى يشهد تدريب
السيسى يشهد تدريب بحرى ضمن فعاليات مناورة قادر 2020 .. شاهد
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شيرين عادل
يشهد الرئيس السيسى عروض التدريب البحرى ضمن فعاليات مناورة قادر 2020 بقاعدة برنيس العسكرية .

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، وذلك خلال بدء فعاليات الافتتاح للقاعدة العسكرية بحضور عدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

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