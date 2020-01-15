فيديوجراف| أسباب إشادة الكاف بـ مروان محسن مهاجم الأهلي



من خلال الفيديوجراف تعرف على سر إشادة الاتحاد الأفريقي بـ مروان محسن .

مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ، مر بفترة صعبة من الإخفاق التهديفي، ما وضع اللاعب في موقف صعب مع جماهير النادي الأهلي .مروان محسن ، فاجأ الجميع بتسجيله هدف في مرمى نادي بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2019/2020، ونجح في منح الأهلي نقطة بتحقيق التعادل.أقرأ أيضا:فيديوجراف| عريس يقع في فخ ويتزوج رجلافيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية الجديدةفيديوجراف | بصمات الأصابع ليست للكشف عن الجناة فقطورغم عدم رضا جماهير النادي الأهلي عن مستوى مهاجم الأهلي الصريح مروان محسن ، إلا أن الاتحاد الأفريقي أشاد باللاعب مروان محسن .