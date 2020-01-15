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فيديو جراف

فيديوجراف| أسباب إشادة الكاف بـ مروان محسن مهاجم الأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:02 م
إسلام عبد الهادي
مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ، مر بفترة صعبة من الإخفاق التهديفي، ما وضع اللاعب في موقف صعب مع جماهير النادي الأهلي .

مروان محسن ، فاجأ الجميع بتسجيله هدف في مرمى نادي بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2019/2020، ونجح في منح الأهلي نقطة بتحقيق التعادل.


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ورغم عدم رضا جماهير النادي الأهلي عن مستوى مهاجم الأهلي الصريح مروان محسن ، إلا أن الاتحاد الأفريقي أشاد باللاعب مروان محسن . 

من خلال الفيديوجراف تعرف على سر إشادة الاتحاد الأفريقي بـ مروان محسن .
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