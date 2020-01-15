عاصفة بيضاء جديدة.. لماذا تهاجم جماهير الزمالك أحمد بلال ؟









عاد أحمد بلال هداف النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، ليشغل تفكير جماهير الزمالك التي شعرت بالاستفزاز للمرة الثانية من اللاعب بسبب تحليلاته الرياضية، ومقارنة هداف الزمالك مصطفى محمد بـ مهاجم الأهلي مروان محسن.مصطفى محمد عامل مشتركفي لقاء سابق مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، تحدث أحمد بلال عن إمكانيات مصطفى محمد كمهاجم واعد لمنتخب مصر للشباب.لكن بلال تعجب من الحديث عن مهاجم الزمالك كلاعب أساسي في منتخب مصر الأول، معتبرا أن هذه الخطوة سابقة لأوانها بسبب قلة خبرة اللاعب.رهان على عدم التسجيلقبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري الممتاز قال أحمد بلال إن مصطفى محمد لاعب جيد ويتمنى له التوفيق، لكنه لن يسجل أهداف في المباراة.وصام مصطفى محمد عن التهديف 6 مباريات متتالية وهو ما دفع أحمد بلال لخوض الرهان مع مهيب عبد الهادي قائبل "أراهن أن مصطفى محمد لن يسجل أي أهداف في المباراة" وهو ما حدث عكسه بالفعل وسجل مصطفى محمد هدف الأزمالك الأول برأسه.مروان محسن أفضل من مصطفى محمدفي تصريح اعتبرته جماهير الزمالك موجة جديدة من هجوم بلال على مصطفى محمد لاعب الزمالك المفضل لدى الجماهير في الآونة الأخيرة، قال احمد بلال إن مستوى مروان محسن الطبيعي أفضل من مصطفى محمد.وجاء تصريح بلال ردا على سؤال تم توجيهه بخبث من جانب مذيع اللقاء مهيب عبد الهادي، عندما كان بلال يتحدث عن هجوم النادي الاهلي فقاطعه سائلا "مروان محسن أفضل ولا مصطفى محمد" ليرد بلال بأن مروان أفضل اذا استرجع مستواه المعهود.غضب زملكاويجماهير الزمالك ردت على بلال من خلال تداول فيديو اللقاء حيث وجهوا له انتقادات لاذعة تشير إلى غيرة مهاجم الأهلي السابق من مهاجم الزمالك الحالي.واستشهدت جماهير الزمالك بغضب الأهلاوية نفسهم من مستوى مروان محسن في الفترة الأخيرة، فكيف يكون أفضل من مصطفى محمد هداف الزمالك حاليا.