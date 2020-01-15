شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ خلال مناورة قادر 2020



واستعرضت القوات المسلحة والخاصة قواتهم القتالية فى ردع العدو وتدميره، واستمر تدفق الكتيبة المشاة تحت سقف أعمال القوات الخاصة، كما تم أطلق كتيبة صواريخ "البتشورة" المميزة بقوتها عدة صواريخ خلال اشتباكها مع الطرف المعادى ضمن فعاليات المناورة.



واستعرضت قوات المظلات قدراتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقناء افتتاحه قاعدة برنيس البحرية جنوب محافظة البحر الأحمر، كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ مجموعة الاشتراكات على اللسان الرملى باتجاه الشمال، ومناطق عمل القوات.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.



وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.



وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات التدريب البحرى ضمن مناورة قادر 2020، فى قاعدة برنيس العسكرية جنوب محافظة البحر الأحمر.