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مرأة

تبدأ بكوب ماء.. 8 نصائح للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعد مشكلة انحباس السوائل من المشاكل المزعجة للشخص والتي تحدث نتيجة زيادة نسبة الأملاح في الجسم وعدم قدرته على التخلص منها بسهولة فيؤدي ذلك إلى انحباسها في مناطق مختلفة من الجسم خصوصا في كل من الأقدام والبطن، مسببا بدوره إلى تلك الزيادة الوهمية الحاصلة في الوزن والتي لا يكون سببها ناتج عن تراكم الدهون بل وبسبب عدم تصريف الماء بالشكل الصحيح.

وقدمت هدير جميل استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح العلاجية لعلاج زيادة الأملاح في الجسم ، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

- تناول الحبوب المدّرة للبول بوصفة من الطبيب أو تناول المشروبات العشبيّة السّاخنة مثل: الزنجبيل والقرفة والبابونج واليانسون والليمون والشعير والنعناع والبقدونس والكمون.

- تناول أنواع من الأغذيّة المدّرة للبول مثل : الكرفس والخس والبصل والجزر والطماطم والملفوف والبطيخ، والتي تساعد جميعها على التخلُّص من الأملاح والصوديوم المخزن في الجسم وتنشط أداء الكليتين.

- خفض استهلاك الملح والتقليل من الأغذية المملحة وذلك من خلال تقليل رش الملح على المأكولات وتجنب الأغذية المكبوسة بالملح أو المعلبة المحفوظة بكمية من الملح.

- التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والكحوليات التي تجفف الجسم من الماء، رغم أنها تعتبر من مدرات البول.

- شرب كميات كافية من الماء يوميا عن طريق تناول 8 أكواب أو لترين من الماء على الأقل، وذلك لضمان فعالية عالية لوظائف الكلى، وطرد الكميات الزائدة من الأملاح المخزنة.

- تناول الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم لقدرتها العالية على طرد الكميات الكبيرة من الصوديوم المتواجدة بكثرة في أجسام من يعانون من احتباس السوائل، مثل الحمضيات كالبرتقال والليمون، والمشمش طازجا أو مجففا، إضافة إلى البقوليات مثل البازلاء والعدس وبعض أنواع السمك كالسلمون، إلى جانب الأفوكادو ومنتجات الألبان كالحليب واللبن الزبادي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وخصوصا المشي فهو ينشط الدورة الدموية ويحسن وظائف الكليتين وقدرتهما على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم.

- رفع القدمين أثناء النوم أعلى من مستوى القلب : وذلك عن طريق وضع عدد من المخدّات تحت قدميك أثناء الاستلقاء على السرير حيث تُقلِّل هذه الطريقة من تورّم الأقدام.
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