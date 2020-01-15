13 مواطنا في اللقاء الجماهيري لمحافظ السويس

التقي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، 13مواطنًا في اللقاء الجماهيري بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ للاستماع الي الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين في العديد من المجالات.

وفي بداية اللقاء كلف محافظ السويس مدير مديرية الصحة بالتنسيق والاتصال بالتامين الصحي بالقاهرة للكشف الطبي وإجراء عملية جراحية بالقلب لشاب علي نفقة الدولة ، ومتابعة حالته يوميا ، وتكليف مديرية الضامن بصرف اعانة فورية وشهرية للشاب المريض نظرا لظروفه الاجتماعية ، كذلك تكليفه باستقبال طفل مريض يحتاج لعلاج طبيعي علي نفقة الدولة ومتابعة حالته.

كما كلف الدكتورعبد الله رمضان ، نائب المحافظ بحث طلب احدي العاملات المتعاقدات بمديرية الصحة بحضور مسئولي التأمينات والمعاشات مديرية الصحة لحل المشكلة .

وفي اللقاء تم احالة طلب مواطن الي ادارة الاملاك لبحث تسوية اقساط مالية متأخر علي محلا تجاريا باحدي المدن السكنية بحي عتاقة طبقا للقانون

وكلف صقرحي الجناين بعمل دراسة سريعة لكل الطرق الفرعية المتصلة بطريق الترعة بنطاق الحي لمعرفة احتياجاتها من التمهيد والرصف .

وكلف محافظ السويس، مديرعام التضامن الاجتماعي ببحث عمل معاش تكافل وكرامة لاسرتين وصرف اعانة مالية لاسرة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

وكلف "صقر" مدير مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي بانهاء مكلة مواطن وتوقيع عقد محلا تجاريا تم ترسيته عن طريق المزاد وتسليم المحل للمواطن .

وكلف المحافظ مدير جهاز تشغيل الشباب بتوفير فرصتي عمل لشابين بالمناطق الصناعية والاستثمارية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس الجماهيري بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور كلًا من سحر فهمي، مدير إدارة خدمة المواطنين والعميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والدكتور فيصل جودة مديرعام الصحة وحاتم جاد الرب، مدير عام القوي العاملة ومرفت فهمي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي وصباح محمد، مدير إدارة التسكين وهند حسن، مدير جهاز تشغيل الشباب وسيدة إسماعيل مدير الأملاك الأميرية والسيد عبد الحميد، ممثل لإدارة الإعلام و محمد امام مدير الادارات الهندسية بحي الاربعين وفوزي عبد الهادي مدير الادارة القانونية بحي عتاقة وسعيد نافع مدير المشروعات بحي الجناين . وممثلي مشروع الاسواق والمحاجر .