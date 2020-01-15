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توك شو

شاهد.. الرئيس السيسي يفتتح مطار برنيس فى البحر الأحمر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار برنيس الجوي، أثناء جولته بمنطقة البحر الأحمر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم إنشاء قاعدة برنيس لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي،وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.
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