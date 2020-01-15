AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فيها حاجة حلوة.. مسعف وسائق يعيدان 207 آلاف جنيه عثرا عليها مع مصابين فى الغربية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:58 م
مسعف وسائق يعثران
مسعف وسائق يعثران على مبلغ
Advertisements
احمد علي
شهد الطريق الزراعى طنطا كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة عثور مسعف هيئة الإسعاف وسائق السيارة من العاملين بإسعاف مركز كفر الزيات على مبلغ 207 آلاف جنيه من مصابين فى حادث تصادم على طريق طنطا إسكندرية الزراعى.

وكشف الدكتور مجدي عوض رئيس هيئة إسعاف الغربية ان المسعف محمد مسعد والسائق محمد خيره قاما بنقل المصابين لمستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج.

واوضح عوض انهما قاما بتسليم المبلغ وتم عمل الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.
فيها حاجة حلوة.. مسعف وسائق يعيدان 207 آلاف جنيه عثرا عليها مع مصابين فى الغربية
فيها حاجة حلوة.. مسعف وسائق يعيدان 207 آلاف جنيه عثرا عليها مع مصابين فى الغربية
فيها حاجة حلوة.. مسعف وسائق يعيدان 207 آلاف جنيه عثرا عليها مع مصابين فى الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الحوادث.. مصرع شخصين وإصابة 26 في حوادث بـ أبوقرقاص والبحيرة.. إصابة اثنين فى تصادم بـ شارع في زفتي

مسعفو بني سويف يعثرون على 43 ألف جنيه في حادثتين

مسعفان يعثران على 50 ألف جنيه خلال نقل مصابي حادث جمصة المنصورة

ترشيحاتنا

4 أهداف إستراتيجية وراء بناء قاعدة برنيس العسكرية.. تعرف عليها

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث طريق حلوان الإقليمي

عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا 48 ساعة

محافظ القاهرة يقرر إخلاء المدارس بشكل دوري.. اعرف السبب

تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

عقيلة صالح: الجيش الوطني الليبي سيحرر طرابلس قريبا

AdvertisementS

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام