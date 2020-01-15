فيها حاجة حلوة.. مسعف وسائق يعيدان 207 آلاف جنيه عثرا عليها مع مصابين فى الغربية

شهد الطريق الزراعى طنطا كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة عثور مسعف هيئة الإسعاف وسائق السيارة من العاملين بإسعاف مركز كفر الزيات على مبلغ 207 آلاف جنيه من مصابين فى حادث تصادم على طريق طنطا إسكندرية الزراعى.



وكشف الدكتور مجدي عوض رئيس هيئة إسعاف الغربية ان المسعف محمد مسعد والسائق محمد خيره قاما بنقل المصابين لمستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج.



واوضح عوض انهما قاما بتسليم المبلغ وتم عمل الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.