3 إنذارات وهدف.. الزمالك يتقدم على الجونة في شوط أول متوسط.. فيديو

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم على الجونة بنتيجة 1-0 فى المباراة المقامة حاليا في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.



بدأ اللقاء بتبادل الكرات فى منتصف الملعب وهدد الفارس الأبيض دفاعات الجونة فى الدقيقة الأولى وسدد عمر السعيد كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى حارس الجونة.



وتسلم عمر السعيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها برعونة وتصل الكرة إلى محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة وراوغ يوسف أوباما أمام منطقة الجزاء إلا أن محمد نجيب مدافع الجونة أبعدها من أمام أقدامه فى الدقيقة الخامسة.



وسدد عمرو بركات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 11 تمر إلى جوار مرمى حارس الجونة وأهدر عمر السعيد فرصة حقيقة لتهديد مرمى المنافس فى الدقيقة 13.



وأحرز محمود عبدالرازق شيكابالا هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الجونة بالدقيقة 14 من قذيفة صاروخية تسكن الشباك بعد مراوغة الأباتشي دفاعات المنافس.



وراوغ باسم علي فى الدقيقة 17 دفاعات الزمالك وسدد الكرة قوية تصدى لها محمد أبو جبل وأبعدها يوسف أوباما إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من فرصة تهديد مرمى الفارس الأبيض.



وتصدى محمد أبو جبل فى الدقيقة 20 لكرة حولها أحمد ياسر ريان بعدما تلقاها داخل منطقة الجزاء من ضربة حرة وسقط حارس الزمالك على أرضية الملعب عقب الاحتكاك مع أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة فى الدقيقة 22 واضطر حكم اللقاء أمين عمر إلى إيقاف اللقاء وخضوع حارس القلعة البيضاء إلى العلاج.



وتعرض أحمد ياسر ريان للإصابة بعد تعرضه للاحتكاك مع عبدالله جمعة فى الدقيقة 32 وفشل يوسف أوباما فى إضافة ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 35 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تعلو عارضة محمود الغرباوى حارس الزمالك.



ومنح أمين عمر، حكم اللقاء، بطاقة صفراء لمهاجم الزمالك عمر السعيد فى الدقيقة 38، وإنذارا للاعب أحمد حمدى؛ بعد الاحتكاك فى منتصف الملعب، كما تلقى عبدالله جمعة إنذارا في الدقيقة 39 بعد عرقلته للاعب أحمد ياسر ريان، وتصدى فى اللحظات الأخيرة محمد أبو جبل حارس الزمالك لكرة عرضية خطيرة .



وأهدر حازم إمام فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 45، تلتها فرصة قوية للاعب الجونة "عمورى" بعدما تسلم كرة عرضية أرسلها عمرو بركات وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.