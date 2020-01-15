الدوري المصري.. أونش يقود هجوم طنطا أمام الأهلي

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.





ويحل طنطا، ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العام.





وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-





حراسة المرمى:- علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم: أونش، وأحمد سالم صافي.



