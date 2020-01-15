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رياضة

الدوري المصري.. أونش يقود هجوم طنطا أمام الأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:06 م
لقاء سابق بين طنطا
لقاء سابق بين طنطا والأهلي
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حسام الحارتي
أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحل طنطا، ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العام.

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-

حراسة المرمى:- علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.
خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.
خط الهجوم: أونش، وأحمد سالم صافي.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد "30" نقطة "، بينما يتواجد طنطا بالمركز الـ 16 برصيد " 10" نقاط.
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