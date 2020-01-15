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تنسيقية الأحزاب: شاهدنا أسلحة جديدة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:10 م
قاعدة برنيس العسكرية
قاعدة برنيس العسكرية
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هاني حسين
قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تنوعا في تسليح القوات المسلحة المصرية وشاهدنا ذلك في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

وأضاف عزمي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "شاهدنا الطائرات الروسية والفرنسية والامريكية ضمن تسليح القوات المسلحة ويربط بينهم المقاتل المصري الذي تلقى تدريبات على أعلى مستوى كي يستطيع مواكبة التكنولوجيا الحديثة في المقاتلات الحديثة".

وأكمل محمد عزمي: "شاهدنا أسلحة جديدة لأول مرة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية".

وتابع: "الشعب المصري يستطيع في الآونة الأخيرة أن يشاهد افتتاحات القواعد العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية".

وأكمل محمد عزمي: "كم المصارحة والشفافية مع المواطن تجعله داعما ومطمئنا لعملية إحلال الأمن والأمان والسلام وتأمين حدود الدولة".

ولفت عزمي: "قاعدة برنيس العسكرية ضرورية لدعم الأسطول الجنوبي المصري في ظل التطورات والتوترات في منطقة البحر الأحمر".
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