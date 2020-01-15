صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع إليو بادجي

أكدت تقارير صحفية نمساوية، اليوم الأربعاء، إتمام الاتفاق بين النادي الأهلي ونادي رابيد فيينا النمساوي، لانتقال لاعب الأخير ، السنغالي أليو بادجي، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكدت صحيفة كوريير النمساوية أن الاتفاق تم بصفة رسمية بين الناديين، وأن اليو بادجي في طريقه للذهاب للقاهرة ، وأنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب غدًا الخميس، أو الجمعة على أقصى تقدير.



وأكدت الصحيفة أن النادي الأهلي وافق على المطالب المادية للنادي النمساوي ، وأن الصفقة ستكلف النادي الأهلي مبلغ مليون يورو ، وأن اللاعب وافق على الرحيل عن ناديه لعدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء لفريقه.



يذكر أن بادجي انتقل لرابيد فيينا في فبراير من العام الماضي، قادمًا من نادي يورجوردينس السويدي ، وسجل مع فريقه 3 أهداف ، في 16 مباراة في الدوري النمساوي هذا الموسم.