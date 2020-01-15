AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع إليو بادجي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:48 م
أليو بادجي
أليو بادجي
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية نمساوية، اليوم الأربعاء، إتمام الاتفاق بين النادي الأهلي ونادي رابيد فيينا النمساوي، لانتقال لاعب الأخير ، السنغالي أليو بادجي، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة كوريير النمساوية أن الاتفاق تم بصفة رسمية بين الناديين، وأن اليو بادجي في طريقه للذهاب للقاهرة ، وأنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب غدًا الخميس، أو الجمعة على أقصى تقدير.

وأكدت الصحيفة أن النادي الأهلي وافق على المطالب المادية للنادي النمساوي ، وأن الصفقة ستكلف النادي الأهلي مبلغ مليون يورو ، وأن اللاعب وافق على الرحيل عن ناديه لعدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء لفريقه.

يذكر أن بادجي انتقل لرابيد فيينا في فبراير من العام الماضي، قادمًا من نادي يورجوردينس السويدي ، وسجل مع فريقه 3 أهداف ، في 16 مباراة في الدوري النمساوي هذا الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير الأهلى والزمالك خارج الخدمة | مشجعو الوداد المغربي الأفضل في العالم..فيديو

السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي

اخبار الأهلي.. إليو بادجي على أعتاب النادي.. وعودة سعد سمير للتدريبات..وفايلر يتمسك بـ كهربا

كل ما تود معرفته عن إليو بادجي مهاجم الأهلي القادم .. فيديو

حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي قادما من الدوري النمساوي

اخبار الرياضة.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده.. حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي .. رحيل مدرب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

جريمة هزت العامرية.. كيف ألقت ضربة العمر بالشياطين الخمسة في السجن

الجيش السوداني يكشف تفاصيل جديدة عن تمرد المخابرات.. ودور الدولة العميقة

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

رئيس الوزراء يكلف بتدريب الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية على البرامج الإلكترونية

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

أحمد شوبير يعلن انتقال أليو باجي إلى الأهلي رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد