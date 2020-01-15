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تعليم

ننشر تفاصيل المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 م
-جامعة عين شمس
-جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قالت د. مني السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان المؤتمر تم بمشاركة نحو ٣٥٠ طبيبا الي جانب ثلاثة من اهم الخبراء الاجانب في مجال الموجات الصوتية التشخيصية للجهاز العصبي الحركي،كما يتضمن ٥ ورش عمل عن الموجات الصوتية التشخيصية للجهاز العضلي الحركي، الحقن المفصلي، ورسم الأعصاب والعضلات؛ الي جانب ورشة عمل عن التنبيه المغناطيسي للمخ بواسطة خبير ياباني كوسيلة من وسائل التأهيل

كما اضافت رئيس القسم والمؤتمر ان الامراض الروماتزمية وذوي الإعاقة البدنية من اهم المشاكل التي تهم المجتمع، مشيرة إلى ان المؤتمر يهدف الي القاء الضوء ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضي الذين يعانون من الأمراض الروماتزمية المختلفة وذوي الإعاقة البدنية، عن طريق عرض احدث ما وصل إليه العلم في مجالات الروماتزم والتأهيل من خلال المناقشات، المحاضرات والبوسترات.

واضافت السباعي خلال تصريحاتها ان سوف يتم توسعات بمركز التأهيل التابع للقسم حسبما قال ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة وأشادته بالدور الفعال الذي يقوم به قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، مشددا علي أهميته، كما أعلن سيادته عن فتح حساب للتبرع بتوسعات مركز للتأهيل التابع للقسم.

وأشارت السباعي علي ان القسم يحتوي علي وحدة لرسم العضلات وتوصيل الاعصاب وكذلك وحدة للموجات الصوتية الخاصة بالمفاصل والجهاز الحركى وحدة خاصة بهشاشة العظام وحدة لتأهيل مرضى السمنة ويقوم القسم فى وضع خطة لعمل وحدات خاصة لعلاج المسنين و الآطفال الذين يعانون من الامراض الروماتيزمية وكذلك الطب الرياضى.

الجدير بالذكر افتتح اليوم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل والذي ينظمه قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس .

وذلك بحضور ا.د اسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء الدكتور رضا عوض استاذ الطب الطبيعى والروماتزم والتاهيل كلية طب الأزهر ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطب الطبيعى والتأهيل واللواء الدكتور ايهاب عبد العزيز مستشار الروماتيزم والتأهيل بالقوات المسلحة ومدير مركز الطب التاهلي بالحمليه وا.د محمود الطيب ناصر استاذ الطب الطبيعى ورئيس جامعة حلوان الأسبق ونائب رئيس جامعة عين شمس الاسبق ولفيف من اساتذة الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بالجامعات المصرية من أعضاء هيئة التدريس.
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