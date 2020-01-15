فيديو جراف.. محطات في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية

وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة دراسة قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام علي أبو القاسم، بمعرفة النيابة العامة السعودية .



وأعادت المحكمة الحياة إلى المواطن المصري وأسرته بعد مراحل عديدة خاضتها الدولة المصرية ووزارة الهجرة المصرية بهذه القضية.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .