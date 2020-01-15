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فيديو جراف

فيديو جراف.. محطات في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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كريم عاطف
وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة دراسة قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام علي أبو القاسم، بمعرفة النيابة العامة السعودية .

وأعادت المحكمة الحياة إلى المواطن المصري وأسرته بعد مراحل عديدة خاضتها الدولة المصرية ووزارة الهجرة المصرية بهذه القضية.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .
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