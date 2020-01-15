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مرأة

تسبب ارتفاع الضغط .. احترس قبل تناول المشروبات سريعة التحضير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:13 م
شوربة سريعة التحضير
شوربة سريعة التحضير
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أسماء عبد الحفيظ
يقع العديد من الأشخاص أصحاب الضغط العالى فى خطأ شائع وهو اقبالهم على أطعمة ومشروبات لا يعتقدون انها تسبب ارتفاع الضغط، وابرز هذه الأطعمة والمشروبات هى الشوربة سريعة التحضير.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ان الحساء سريع التحضير يسبب ارتفاع الضغط وذلك لهذه الأسباب.

الحساء سريع التحضير
قد يحتوي الحساء الجاهز المجفف على عناصر مغذية للجسم، لكن هذه المنتجات تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الملح.

لذا، ينصح الخبراء باختيار غير المملح منها، أو صنع الحساء في البيت.
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