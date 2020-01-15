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أخبار البلد

رئيس الوزراء السوداني يؤكد متانة العلاقات مع مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:21 م
الدكتور عبدالله حمدوك
الدكتور عبدالله حمدوك
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أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، متانة العلاقات السودانية المصرية ، مشيدا بموقف مصر الداعم والمساند لحكومة الفترة الانتقالية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى في مجلس الوزراء اليوم، سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

وبحث اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأوضح السفير المصري ، حسب البيان ، أنه نقل لرئيس مجلس الوزراء تحيات القيادة المصرية، ودعمها للحكومة الانتقالية، مؤكداّ ضرورة تعزيز وتطوير المشروعات المشتركة بين البلدين في مجالات الصحة والكهرباء ومشاريع البنى التحتية.
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