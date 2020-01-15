محمود الشرقاوي: أتمنى العمل مع مصطفى شعبان وأنتظر بيت القبايل بلهفة

أكد الفنان محمود الشرقاوي أن دوره في مسلسل " بيت القبايل" والذي سيعرض خلال أيام قليلة علي شاشة الحياة جديد ومختلف ويعد محوريا ضمن الاحداث التى تدور فى اطار الدراما الصعيدية.



وأضاف: فريق العمل كان ممتعا خاصة مع المخرج حسني صالح الذي قام بتدريبي علي اللهجة الصعيدية وأنتظر عرض المسلسل بلهفة شديدة خاصة أنه أول تجربة لي في الدراما الصعيدية.



واستكمل : أتمني العمل مع الفنان مصطفي شعبان قريبا خاصة أنه نجم يملك مواصفات وقدرات تمثيلية خاصة وكاريزما كبيرة سواء في الدراما التلفزيونية والسينمائية يحسد عليها والعمل معه اضافة لأي فنان ويثقل من خبراته.



المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغنى واخراج حسني صالح.