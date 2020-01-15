بلومبرج: بوتين رئيسا لروسيا مدى الحياة

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لأن يكون رئيسا مدى الحياة، حيت اقتراح إجراء تعديلات دستورية تمنحه ثلاثه خيارات إلى الحكم المطلق.



وخلال خطابه إلى الأمة اليوم الأربعاء، اقترح الرئيس الروسي إصلاحا دستوريا كاسحا يمنحه عدة خيارات للاحتفاظ بالسلطة بعد عام 2024، عندما تنتهي ولايته.



وقاد الإعلان إلى استقالة ديمتري ميدفيدف رئيس الحكومة الروسية، وهو ما يكشف أن هناك اتجاها لإعادة هيكلة نظام الحكم، وإن ميدفيديف لن يخلف بوتين كرئيس مجددا، مثلما حدث في 2008.



وبعد أن أمضى الساعة الأولى من الخطاب الذي استمر 80 دقيقة حول التركيبة السكانية والاقتصاد، تحول بوتين فجأة إلى الحديث عن الدستور.



وأشارت "بلومبرج" إلى أنه أولا، اقترح بوتين أن يسمح فقط للأشخاص الذين أقاموا في روسيا بشكل مستمر لأكثر من 25 عاما والذين لا يحملون جواز سفر أجنبيا أو تصريح إقامة دائمة بالترشح للرئاسة. وتقول النسخة الحالية من الدستور الروسي إن الجنسية الثانية لا تقيد بأي حال من الأحوال حقوق المواطن الروسي.



وأضافت أن مقترحات بوتين تستبعد عددا كبيرا من الروس الأثرياء والمثقفين، ووفقا لأحداث الإحصائيات الرسمية، فإن هناك 543 ألف روسي يحملون جنسية ثانية أو تصريح إقامة في دولة أجنبية.



وأضافت الوكالة الأمريكية أن الاقتراح يستبعد أيضا المهاجرين الضخم، حيث أحصتها شعبة السكان بالأمم المتحدة بحوالي 10،5 مليون، وهو ما يعادل حوالي 7% من سكان روسيا.



ويعتبر ذلك جزءا مما سماه بوتين "حزمة تعزيز السيادة"، حيث يكون رئيس الوزراء وحكام الولايات والقضاة لا يحملون سوى الجنسية الروسية فقط.