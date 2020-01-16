كيف تنظف لامبورغيني فينينو رودستر الوحيدة في العالم.. فيديو

لامبورغيني فينينو رودستر المكشوفة هي إحدى أجمل سيارات لامبورغيني عبر تاريخها، ولأنها جميلة وتأتي بعدد محدود يبلغ 9 سيارات فقط، فذلك يجعل سعرها مرتفعًا بشكل كبير جدًا.



في هذا الفيديو يستعرض مركز Topaz في مدينة لندن هذه النسخة السعودية الوحيدة من لامبورغيني فينينو رودستر والتي يمتلكها الأمير بدر بن سعود، وتأتي باللون الأسود المطفي مع لمسات من اللون الأخضر، والكربون فايبر الموزع حول أجزاء السيارة الرائعة. في هذا الفيديو نرى عملية تنظيف دقيقة جدًا للسيارة ثم تنتقل إلى عملية حماية الطلاء والسيارة بجميع أجزائها المذهلة.



يذكر أن لامبورغيني كشفت عن فينينو رودستر قبل 6 أعوام احتفالًا بمرور 50 عاما على تأسيس الشركة الإيطالية، وكان سعر السيارة عند طرحها يبلغ 17 مليون ريال وكانت أغلى سيارة إنتاجية حينها، ويبلغ سعرها حاليًا حوالي 25 مليون ريال.



