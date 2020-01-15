95 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة

تبدأ غدًا الخميس، امتحانات الفصل، الدراسي الاول، لامتحانات الشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م وذلك أمام 574 لجنة بمدارس ١٨ إدارة تعليمية بدائرة المحافظة حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب و الملاحظين والمراقبين خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر والمقرر لها أن تبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس وتستمر حتى يوم 23 يناير 2020.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ، على التنسيق بين لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الإعدادية ورؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات مع الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.



واشار وكيل الوزارة، إلى أهمية توفير الجو الملائم للطلاب أثناء الامتحانات وأدائهم لامتحاناتهم بسهولة ويسر مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس ودورات المياه، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، بالإضافة إلى توفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.



ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 عدد 95 ألفا و850 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 574 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة تحت إشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقب أول و1546 مراقبا و11135 ملاحظا و2054 معاونا.