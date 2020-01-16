دعاء سقوط المطر

تشهد القاهرة وعدد من المحافظات، طقسا غير مستقر، يسوده سقوط المطر على بعض المناطق، وكان من سنن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يردد عدد من الأدعية ويقوم بعدد من الأفعال.
دعاء المطر والرعد والبرق
دعاء المطر والرعد والبرق ، ودعاء الريح أو دعاء الرياح الشديدة، فعنه كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».
• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.
دعاء الرياح والمطر
دعاء الرياح والمطر أو دعاء الرياح والعواصف الشديدة ففيه أوصى رسول الله بثلاثة أمور، هي : « عدم سبها، وسؤال الله خيرها، والاستعاذة بالله تعالى من شرها»، فقد جاء في دعاء الرياح والمطر أو دعاء الرياح والعوصف الشديده و دعاء الريح عن رسول الله -صلي صلى الله عليه وسلم- ،أنه لما كان يرى ريحًا شديده، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، وكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.