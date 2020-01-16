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أخبار العالم

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستبدأ الثلاثاء المقبل

الخميس 16/يناير/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، إن محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن وقعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قرار إحالة الاتهامات الموجهة للرئيس إلى مجلس الشيوخ. 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن رئيس المحكمة الأمريكية العليا سيؤدي اليوم، الخميس، اليمين الدستورية لترؤس محاكمة ترامب.

وحظي قرار الإحالة بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان قد باشر التحقيقات بحق ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريبا. 

وفي 18 ديسمبر، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه
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