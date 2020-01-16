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أخبار البلد

التقدمي الاشتراكي اللبناني يقدر مبادرة مصر الإنسانية بإنشاء المركز الطبي ببيروت

الخميس 16/يناير/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، والذي يتزعمه السياسي الدرزي المخضرم وليد جنبلاط، عن تقديره للمبادرة المصرية بإنشاء المركز الطبي الاستشفائي في العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية مجانا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات المتينة بين مصر ولبنان.

وذكر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له الليلة: "مرة جديدة تثبت مصر وقوفها التاريخي إلى جانب لبنان دولة ومؤسسات وشعبا؛ عبر إنشائها المركز الطبي الاستشفائي في بيروت الذي بدأ العمل فيه ليقدم مجانا الخدمات الطبية والاستشفائية والأدوية للمرضى، في خطوة تستكمل ما قدمته مصر في هذا الإطار لدعم صمود الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حرب يوليو عام 2006 " .

وأضاف بيان الحزب: "إن هذه البادرة الخيرة تؤكد عمق العلاقات المتينة بين لبنان ومصر، وتحديدا في هذه المرحلة الصعبة على الشعب اللبناني بكل المقاييس".

وتابع الحزب قائلا: "إن الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يتوجه بتحية تقدير إلى مصر قيادة وشعبا، فإنه يثمن عاليا هذه المبادرة الإنسانية الراقية في زمن يتعرض فيه لبنان والعالم لشتى أنواع القهر والتهميش".

وكانت مصر قد قررت البدء الفوري في تشغيل المركز الطبي بشكل أولي ولحين افتتاحه رسميا، وذلك في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامنا ودعما للشعب اللبناني الشقيق.

ويقدم المركز خدماته العلاجية والأدوية اللازمة بشكل مجاني بالكامل لكافة المتواجدين على أرض لبنان ومن جميع مناطقه، ولأبناء الجالية المصرية بلبنان، إيمانا من مصر بأهمية العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.
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