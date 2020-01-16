تعرف على موعد حفل عمرو دياب القادم

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا فى الكويت، يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى.



وقد أعلن عمرو دياب عن حفله الأخير فى جدة وصدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى طرح منه أغنيات على فترات مختلفة، منها: "أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".



يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، بينهم عدد من الفنانين، منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.



يشار إلى أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي دبي يوم 24 يناير الجاري.

